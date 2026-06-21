Беспилотник ВСУ атаковал МКД в Строителе Белгородской области ночью 21 июня Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Ночью 21 июня беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному дому в городе Строитель Яковлевского округа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О случившемся сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

После детонации беспилотника противника в одной из квартир МКД загорелся балкон. Прибывший на место происшествия пожарный расчет оперативно ликвидировал возгорание. В многоэтажке также поврежден фасад, выбиты окна.

Информация о последствиях уточняется.