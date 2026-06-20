FPV-дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Майском Белгородского округа Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

Происшествие случилось в поселке Майский Белгородского округа вечером 20 июня. FPV-дрон противника атаковал многоэтажку. В результате нанесенного удара выбиты стекла в нескольких квартирах. Также поврежден фасад здания.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.