Александр Шуваев вручил государственные и региональные награды белгородским медикам Фото: соцсети Александра Шуваева.

В преддверии Дня медицинского работника врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев вручил государственные и региональные награды лучшим сотрудникам сферы здравоохранения. Всего были отмечены 38 специалистов.

Так, коллектив Шебекинской ЦРБ был удостоен Ордена Пирогова. Главные врачи, врачи, фельдшеры и медицинские сестры из всех муниципалитетов области получили медали «За заслуги перед Отечеством», «За спасение погибавших», почетные звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный врач Белгородской области»

На сегодняшний день в сфере здравоохранения Белгородской области работает порядка 20 тысяч специалистов. Они ежедневно спасают жизни белгородцев. Несмотря на риски, в приграничных территориях, мужественно остаются на посту.

- Ваш труд, дорогие медики, – это настоящий подвиг. Благодаря вам в нашей области рождаются дети, выздоравливают больные, бойцы и мирные жители возвращаются к жизни после тяжелых ранений. И при этом вы каждый день решаете тысячи повседневных задач по лечению белгородцев. Для всей страны вы – пример стойкости, мужества и исключительной верности призванию. Вы – гордость Белгородчины, - отметил врио губернатора Александр Шуваев.