Почти семь тысяч детей отдохнули в Белгороде за первую лагерную смену Фото: скриншот видео.

В Белгороде в первой лагерной смене в 49 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули почти семь тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет. Еще в 40 лагерях труда и отдыха смогли совместить работу и отдых подростки 14-18 лет. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

По информации чиновника, подростки постарше в трудовых лагерях ухаживали за клумбами, наводили порядок в школах, ремонтировали книги. При этом за смену в среднем смогли заработать около семи тысяч рублей. Демидов отметил, что такое времяпровождение с ранних лет приучает к ответственности и дает ценный жизненный опыт в первом заработке.

В течение смены на территории городских лагерей каждый день был посвящен определенной тематике – приурочен к празднику или событию. Дети посещали культурные мероприятия и мастер-классы. Утро начинали с зарядки и поднятия флага. Для ребят было организовано трехразовое питание и различные активности.

На базе каждого лагеря перед началом сезона усилили безопасность, все они прошли проверку ведомственной комиссии.

- Отдых на этом не заканчивается. Лагерные смены продлятся все лето, вплоть до 14 августа. Кроме того, уже в июле более четырех тысяч наших ребят смогут отдохнуть на море – поедут в Краснодарский край, - поделился Валентин Демидов.