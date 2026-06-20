В Белгороде четыре выпускника написали ЕГЭ по математике на 100 баллов

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Стали известны результаты написания единого государственного экзамена по математике. В Белгороде еще четыре выпускника смогли сдать итоговую аттестацию на максимальный балл. Об этом сообщил мэр областной столицы Валентин Демидов. В копилке стобалльников города уже 22 выпускника.

По итогам ЕГЭ 100 баллов получили Кристина Лысенко, Владислав Мартынов, Виктор Евсюков и Данил Сафонов. Ранее глава администрации также сообщал о ребятах. Которые написали на максимум ЕГЭ по русскому языку, литературе и химии.

- Каждый из этих школьников продемонстрировал не только глубокие знания, но и умение выстраивать системную работу над предметом. Благодарю педагогов за подготовку таких талантливых ребят! Экзамены еще идут, ждем новых достижений! – отметил Валентин Демидов.