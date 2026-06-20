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НовостиПроисшествия20 июня 2026 12:39

Белгородец может на два года отправиться за решетку за кражу мобильника у подростка

Безработный житель региона умыкнул гаджет в оставленной на пляже сумке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец может на два года отправиться за решетку за кражу мобильника у подростка

Белгородец может на два года отправиться за решетку за кражу мобильника у подростка

Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже мобильного телефона в полицию Белгородского округа обратился отец 14-летней девочки. По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 43-летнего безработного жителя региона.

Предварительно установлено, что подросток отдыхала на пляже в поселке Дубовое. Она ненадолго оставила свою сумку без присмотра, а после обнаружила пропажу мобильника.

Полиция установила, что похищенный телефон стоимостью более четырех тысяч рублей злоумышленник успел продать. Вырученные деньги мужчина потратил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что на белгородца завели уголовное дело за кражу. Мужчина может до двух лет провести за решеткой.