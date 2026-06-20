Врио губернатора Белгородской области провел совещание по детской безопасности Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области провел межведомственное совещание, в ходе которого обсудили профилактику детской смертности и травматизма. В период летних каникул дети по большей части предоставлены сами себе, что порой ведет к трагическим последствиям.

С начала лета в регионе уже были зафиксированы случаи гибели детей в результате бытовых инцидентов. В частности, прошедшей ночью в ДТП погиб 16-летний подросток на кроссовом мотоцикле. Каждый случай Александр Шуваев рассмотрел с представителями силовых структур, заместителями губернатора и профильными министрами.

Врио главы региона, что большая часть трагических случаев произошла из-за отсутствия должного внимания и контроля к детям. Региональные власти прорабатывают системные решения для предотвращения трагедий. При этом Шуваев призвал родителей уделять больше внимания своим детям, чтобы максимально обезопасить их жизни в период летних каникул.

- Дорогие земляки! Пожалуйста, будьте рядом со своими детьми. Знайте, где они и чем занимаются. Не оставляйте их без присмотра у воды, проговаривайте правила поведения на дорогах, объясняйте опасность игр с огнем и электроприборами. Наши дети – это самое ценное, что у нас есть, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.