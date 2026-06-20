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НовостиОбщество20 июня 2026 11:51

Врио губернатора Белгородской области провел совещание по детской безопасности

Александр Шуваев призвал родителей уделять детям больше внимания
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Врио губернатора Белгородской области провел совещание по детской безопасности

Врио губернатора Белгородской области провел совещание по детской безопасности

Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области провел межведомственное совещание, в ходе которого обсудили профилактику детской смертности и травматизма. В период летних каникул дети по большей части предоставлены сами себе, что порой ведет к трагическим последствиям.

С начала лета в регионе уже были зафиксированы случаи гибели детей в результате бытовых инцидентов. В частности, прошедшей ночью в ДТП погиб 16-летний подросток на кроссовом мотоцикле. Каждый случай Александр Шуваев рассмотрел с представителями силовых структур, заместителями губернатора и профильными министрами.

Врио главы региона, что большая часть трагических случаев произошла из-за отсутствия должного внимания и контроля к детям. Региональные власти прорабатывают системные решения для предотвращения трагедий. При этом Шуваев призвал родителей уделять больше внимания своим детям, чтобы максимально обезопасить их жизни в период летних каникул.

- Дорогие земляки! Пожалуйста, будьте рядом со своими детьми. Знайте, где они и чем занимаются. Не оставляйте их без присмотра у воды, проговаривайте правила поведения на дорогах, объясняйте опасность игр с огнем и электроприборами. Наши дети – это самое ценное, что у нас есть, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.