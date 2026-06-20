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НовостиПроисшествия20 июня 2026 10:49

Подросток на кроссовом мотоцикле погиб в ДТП в Белгородской области

Устанавливают все обстоятельства произошедшего
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Подросток на кроссовом мотоцикле погиб в ДТП в Белгородской области

Подросток на кроссовом мотоцикле погиб в ДТП в Белгородской области

Фото: "КП" Архив.

Прошедшей ночью в Шебекинском округе Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 16-летний подросток. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля врезался в двигавшийся в попутном направлении кроссовый мотоцикл, за рулем которого находился несовершеннолетний.

Известно, что подросток в момент аварии пытался повернуть налево. В результате столкновения парень скончался на месте происшествия.

Шебекинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту смертельной аварии.