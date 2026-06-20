Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 июня 2026 10:08

Ракетную опасность объявили по все Белгородской области 20 июня

Жителей призывают срочно пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность объявлена по всей белгородской области

Ракетная опасность объявлена по всей белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность 20 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях региона в 13:02.

Жителей призывают спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Будьте предельно внимательными и осторожными. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов. если вы находитесь в помещении, отойдите от окон и перейдите в комнату со сплошными стенами. Это могут быть ванная, коридор, кладовка или туалет. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие или зайдите в защитный модуль.