Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 20 июня

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки беспилотников вооруженных сил Украины в ночь на 20 июня. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ атаковали 14 регионов России, в том числе и Белгородскую область. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областями, а также над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.