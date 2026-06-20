Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Шебекино 20 июня

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: "КП" Архив.

В третий раз за утро 20 июня в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность. На этот раз система оповещения сработала в муниципальных образованиях в 09:50.

Жителям необходимо быть максимально осторожными. Не выходите на улицу и не подходите к окнам. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы на улице, воспользуйтесь ближайшим укрытием или зайдите в защитный модуль.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене ракетной угрозы.

Отбой ракетной опасности в 10:00.