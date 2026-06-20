Ракетная опасноять объявлена в Белгороде и Шебекино утром 20 июня

Ракетная опасность объявлена в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлена ракетная опасность 20 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 08:03.

Над городом и пригородом раздалась серия громких звуков. По предварительной информации, по целям противника сработала система противовоздушной обороны.

Жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы дома, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами.

Повторно объявлена ракетная опасность в 08:11.

Отбой ракетной опасности в 08:25.