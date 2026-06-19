В парке Ленина в Белгороде строители завершают монтаж кровли шахматной беседки

Фото: @v_v_demidov

В этом году парк Ленина в Белгороде отмечает 70-летний юбилей. К знаменательной дате здесь готовят новый символ и достопримечательность – уникальную шахматную беседку 9*12 метров, элементы которой по индивидуальному заказу создали мастера легендарного Каслинского завода. На предприятии с более чем 270-летней историей, чье литье стало визитной карточкой Южного Урала, для Белгорода по авторским эскизам создали опоры в виде шахматных фигур.

На сегодняшний день строители уже подготовили основание под мраморное покрытие и завершают монтаж кровли из медной черепицы. На следующем этапе – панорамное остекление крытой части беседки, в которой любители шахмат смогут проводить время в холодный сезон. Летняя и зимняя зоны смогут в общей сложности вмещать до 50 человек. Для вечерних партий здесь установят столы с мягкой подсветкой. Завершить все работы планируют ко Дню города.

- Десятилетиями в парке Ленина собирались любители шахмат – это традиция. В год 70-летнего юбилея центрального парка мы не просто обновляем шахматный клуб, мы открываем новую страницу в его истории. Это не просто архитектурный объект. Это приглашение для всех поколений продолжить историю, начатую здесь много лет назад. Точка, где соединяются традиции и новые возможности, - подчеркнул мэр Белгорода Валентин Демидов.