В предстоящие выходные в Белгородской области будет тепло и без осадков Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений не превысит 10-13 метров в секунду.

В субботу, 20 июня, по области ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем потеплеет до +22…+27 градусов. В Белгороде ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем +24…+26 градусов.

В воскресенье, 21 июня, на территории региона температура воздуха ночью будет также колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем показатели на термометрах достигнут отметки в +27 градусов. В областной столице ночью воздух остынет до 11-13 градусов тепла. В дневное время потеплеет до +24… +26 градусов.