Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

В Шебекино после атаки дрона уничтожен микроавтобус, обошлось без пострадавших Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали еще десять населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области 19 июня. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

Так, в Шебекино после атаки FPV-дрона уничтожен микроавтобус. Кроме того, из-за детонации выбиты окна в МКД и поврежден грузовик. После удара второго беспилотника повреждена легковушка.

В селе Немцево Новооскольского округа в результате взрыва беспилотника в двух частных домах выбиты окна. В Новом Осколе от падения обломков сбитого БПЛА поврежден легковой автомобиль.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе FPV-дрона разрушена крыша частного дома.

В селе Смородино Грайворонского округа после ударов нескольких дронов повреждены нежилое помещение, машина, а также окна и заборы двух частных домов. В селе Дорогощь после атаки FPV-дрона в здании социального объекта пробита крыша. В селе Дунайка из-за детонации БПЛА в двух частных домах выбиты окна и посечены заборы.

В хуторе Вязовской Краснояружского округа от взрыва FPV-дрона поврежден КамАЗ.

В селе Хотмыжск Борисовского округа при ударе беспилотника повреждена легковушка.

В селе Казинка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона в частном доме повреждены окна, фасад и крыша, посечена припаркованная машина.