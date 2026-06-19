Белгородские горняки встречают юбилей предприятия трудовыми рекордами

Фото - архив пресс-службы СГОКа.

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) достиг значимого производственного рубежа: в карьере предприятия добыта миллиардная тонна железистых неокисленных кварцитов. Такого объема хватило бы, чтобы построить сплошную автомобильную дорогу вокруг экватора — шириной 10 метров и толщиной 1 метр.

Событие состоялось в год 65-летия с начала освоения месторождения.

Железистые неокисленные кварциты сегодня являются основным видом сырья для предприятия. Из них на Стойленском ГОКе производится железорудный концентрат с содержанием железа 68,85%, используемый в металлургическом производстве.

Добыча кварцитов на комбинате ведется с 1984 года. На начальном этапе объем добычи составлял 2,85 миллиона тонн в год. За 42 года предприятие увеличило добычу и переработку данного вида сырья в 15,5 раза. В настоящее время Стойленский ГОК ежегодно добывает и перерабатывает более 44 миллионов тонн кварцита.

Достижение отметки в 1 миллиард тонн стало результатом последовательного развития производственных мощностей, совершенствования технологических процессов и слаженной работы коллектива предприятия.