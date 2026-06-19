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НовостиОбщество19 июня 2026 13:35

Мэрия Белгорода опровергла информацию о повышении тарифов на ЖКУ с 1 июля

Плановая индексация тарифов пройдет с 1 октября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мэрия Белгорода опровергла информацию о повышении тарифов на ЖКУ с 1 июля

Мэрия Белгорода опровергла информацию о повышении тарифов на ЖКУ с 1 июля

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Белгорода опровергли информацию, которая распространилась в СМИ, о том, что с 1 июля грядет повышение тарифов на коммунальные услуги. В федеральной антимонопольной службе также подтвердили, что эти данные не соответствуют действительности.

В мэрии пояснили, что плановая индексация тарифов пройдет с 1 октября текущего года. При этом не будут превышать предельных значений, которые установлены Правительством РФ. Процесс формирования тарифов во всех регионах страны также контролирует ФАС. Если в платежках будут выявлены нарушения, необоснованные расходы исключат из расчетов.