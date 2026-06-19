Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ 19 июня

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника отразили бойцы противовоздушной обороны в период с восьми часов утра до двух часов дня. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что в первой половине дня 19 июня ВСУ ударили по 15 территориям страны, в том числе и по Белгородской области. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.