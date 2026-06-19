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НовостиПроисшествия19 июня 2026 12:57

Белгородец может отправиться за решетку за повторное вождение в пьяном виде

Помимо уголовного дела в отношении водителя составили административный протокол за езду без прав
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгородской области на днях сотрудники ДПС остановили легковушку, за рулем которой находился 38-летний местный житель. Визуально водитель был подшофе, однако отказался проходить медицинское освидетельствование.

Во время проверки правоохранители выяснили, что год назад белгородца уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Тогда суд ему назначил штраф в размере 45 тысяч рублей и лишил прав на один год и семь месяцев.

Но горе-водителя это не остановило, и за повторную езду в нетрезвом виде он теперь попал под уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области также добавили, что на белгородца составили еще и административный протокол за управление транспортные средством, будучи лишенным прав. Мужчине придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.