Для белгородских участников СВО и их семей стартовал третий поток проекта «Время СВОих героев»

В Белгородской области ветераны СВО могут принять участие в региональном проекте Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев объявил о старте третьего потока регионального проекта «Время СВОих героев». В нем могут принять участие ветераны и участники специальной военной операции, а также члены их семей.

В рамках проекта участники смогут освоить азы по ведению бизнеса, проработать собственную бизнес-идею и под руководством опытных наставников подготовить проект к запуску. Обучающая программа проекта направлена на развитие навыков предпринимательства.

- Наша общая задача – помочь с трудоустройством, открытием или масштабированием уже существующего собственного дела. Хотим, чтобы каждый был успешным и востребованным на родной Белгородчине, - подчеркнул врио главы региона Александр Шуваев.

Заявки на участие в региональном проекте будут принимать на официальном сайте бизнес31.рф до 28 августа.