В Центральном парке Белгорода завершают монтаж арт-объекта «Хоровод времени»

Фото: @beladm31

В парке Ленина в Белгороде завершают работу над арт-объектом «Хоровод времени». До конца июня между уже установленными бронзовыми фигурами смонтируют гранитные стрелки, каждая из которых обозначит определенную эпоху.

В администрации города напомнили, что скульптурную композицию смонтировали в парке в декабре прошлого года. Пять детских фигур ведут свой тихий хоровод сквозь историю Белгорода, начиная с 1950-х годов – с момента создания самого парка – до современности.

Отмечается, что арт-объект «Хоровод времени» – это бережное переосмысление легендарного фонтана «Детский хоровод», который во времена Великой Отечественной войны чудом уцелел в Сталинграде среди руин и стал символом жизни и победы. После войны копии фонтана устанавливали в разных городах страны, в том числе и в Белгороде.

Открытие скульптурной композиции станет подарком к 70-летнему юбилею парка Ленина, который он отмечает в 2026 году.