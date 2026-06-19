ВСУ ударили беспилотниками по восьми населенным пунктам Белгородской области 19 июня Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Под удары со стороны ВСУ попали восемь населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области 19 июня. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

В селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона поврежден автомобиль.

Недалеко от села Яблочково Шебекинского округа из-за детонации дрона о дорожное полотно осколками посекло грузовой и легковой автомобили. В селе Маломихайловка после атаки FPV-дрона в частном доме разбиты окна и посечен фасад. В селе Вознесеновка от удара беспилотника перебита ЛЭП.

В Старом Осколе упавшие обломки сбитых беспилотников повредили остекление квартиры в МКД, входную группу коммерческого объекта и семь автомобилей.

В селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке FPV-дрона разбиты окна в частном доме.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа после атак нескольких БПЛА повреждены фасады, окна и заборы двух частных домов, крыша хозпостройки, грузовой и легковой автомобили. В поселке Ракитное от ударов двух FPV-дронов в коммерческом объекте повреждены навес, остекление и оборудование.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.