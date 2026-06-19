В Белгороде 18 выпускников стали ЕГЭ на максимальный балл

В Белгороде 18 выпускников написали единый государственный экзамен на 100 баллов. Четверо из них смогли получить максимальный результат по русскому языку. В числе счастливчиков Милена Григоренко, Егор Линьков, Егор Яковлев и Ирина Шевченко.

- Этот предмет – один из самых важных, и такой результат говорит о высоком уровне подготовки и трудолюбии, - отметил мэр областной столицы Валентин Демидов.

Ранее глава администрации города также сообщил, что 14 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ по литературе и химии – по семь в каждом экзамене.

- Хочется поздравить каждого, кто уже получил заслуженные 100 баллов, и, конечно, сказать спасибо учителям и семьям, которые были рядом с ребятами весь этот непростой год. Это общая победа! Мы рядом и гордимся вами, - сказал Валентин Демидов.