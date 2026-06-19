Ранее судимый житель Белгорода снова попался на грабеже и краже Фото: "КП" Архив.

В Белгороде ранее судимый 21-летний местный житель попался в руки сотрудников уголовного розыска. Молодому человеку инкриминируют грабеж и кражу.

Предварительно установлено, что вечером 14 июня фигурант в подъезде одной из многоэтажек со спины ударил незнакомого 42-летнего мужчину, а после забрал у него мобильник и кошелек с банковскими картами и документами.

Полиция также установила причастность задержанного к краже рюкзака. Ночью 14 мая злоумышленник похитил рюкзак, который забыл на скамейке студент одного из вузов. В сумке находились ключи от квартиры, хирургический костюм, пауэрбанк, зарядное устройство и паспорт. Похищенное злоумышленник выбросил в мусорный бак.

Оперативники задержали подозреваемого. Похищенный телефон и содержимое кошелька правоохранители вернут владельцу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области добавили, что на белгородца завели два уголовных дела. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.