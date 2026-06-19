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НовостиПолитика19 июня 2026 9:50

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность 19 июня

Жителям необходимо срочно проследовать в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: мэрия Белгорода

фото: мэрия Белгорода

В Белгороде и Белгородском округе, а также В Шебекинском округе объявили ракетную опасность 19 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 12:47.

Власти региона призывают жителей быть максимально осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы дома, не подходите к окнам.На улицей воспользуйтесь защитным модулем. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Двумя минутами ранее, в 12:45 ракетную опасность также объявили в в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском муниципальных округах. Мониторинговые каналы сообщают о пусках с самолета противника.

Отбой ракетной опасности во всех муниципалитетах в 13:00.