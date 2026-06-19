Троих белгородцев осудили за причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

В Белгородской области решением суда троежителей признаны виновными в причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Подробности уголовных дел рассказали в пресс-службе УФСБ региона.

Так, 51-летний белгородец осужден на три года колонии общего режима за хранение дома трех ручных осколочных гранат Ф-1 и трех взрывателей УЗРГМ-2. Осужденный также обязан уголовным штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Еще одного жителя региона суд приговорил к полутора годам лишения свободы. Дома у фигуранта изъяли нарезную винтовку, 60 патронов и наркотические средства.

За незаконное хранение 25 патронов разного калибра и артиллерийский бездымный порох 38-летнего белгородца приговорили к 400 часам обязательных работ.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении 63-летнего жителя региона за хранение 30 боеприпасов к автомату Калашникова. Он может отправиться за решетку на срок до пяти лет.

Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудник УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД.