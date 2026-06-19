В Белгородской области порядка 70 тысяч предприятий охвачены ЭКГ-рейтингом Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера с рабочим визитом Белгородской области побывал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. В рамках поездки он принял участие в совещании, где с региональными властями и врио губернатора Александром Шуваевым обсудил вопросы поддержки ответственного бизнеса в регионе.

Ключевой темой стал ЭКГ-рейтинг («Экология. Кадры. Государство»). Его основная цель – отметить ответственный бизнес и помочь предпринимателям получить преференции со стороны государства. У лидеров рейтинга есть приоритет при получении господдержки, для них также сокращаются сроки предоставления услуг и укрепляется деловая репутация.

- ЭКГ-рейтинг создает дополнительный стимул и возможность оценить деловую репутацию компании. У нас есть национальные цели развития, есть задачи, которые ставит наш президент. И бизнес, который помогает их достичь, у которого ответственное отношение к своим работникам, будет иметь высокий рейтинг, а значит, заслуживает особого отношения и поддержки со стороны государственных органов власти, - подчеркнул Игорь Щеголев.

Добавим, на сегодняшний день порядка 70 тысяч предприятий Белгородской области охвачены ЭКГ-рейтингом. Из них 4,1 тысячи соответствуют критериям оценки, а 55 лучших уже удостоены официального статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности и включены в специальный реестр.