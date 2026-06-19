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НовостиОбщество19 июня 2026 8:46

В Белгороде уже на треть выполнили благоустройство пешеходной зоны на проспекте Ватутина

Полностью завершат работы к 5 августа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @beladm31

Фото: @beladm31

В Белгороде в мае приступили к благоустройству пешеходной зоны на проспекте Ватутина. В порядок приводят участок от Королева до Губкина. Проект обновления в прошлом году путем голосования выбрали сами белгородцы.

Главный архитектор областного центра Андрей Синегубов отметил, что при разработке проекта учли пешеходный трафик. В соответствии с этим на некоторых участках добавили плиточное мщение, в других – увеличили озеленение. В общей сложности планируется уложить более 5000 кв. м плиточного покрытия и столько же газона. Также строители полностью отреставрируют светильники. Будет создано несколько зон для отдыха с лавками, парклетами и урнами.

Сейчас прорабатывается вопрос дополнительного озеленения. На объекте хотят высадить зеленую изгородь, которая снизить уровень шума и загрязнения от дороги.

Напомним, работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На обновление объекта направили 43 млн рублей. Сдать объект планируют к 5 августа.