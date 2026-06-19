В Белгороде Александр Шуваев и Игорь Щеголев осмотрели ремонт поликлиники №7 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В январе текущего года в Белгороде завершили капитальный ремонт поликлиники №7. Работы были выполнены в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На работы направили больше 320 миллионов рублей.

Обновленная поликлиника готова принимать до 46 тысяч пациентов в год. Вчера врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев и полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев осмотрели учреждение после выполненного капремонта.

На всех пяти этажах подрядчик обновил фасад и внутреннюю отделку. В ходе работ также были, заменены инженерные коммуникации и два лифта, оборудованы новые операционные для амбулаторной хирургии и установлен удобный пандус для маломобильных жителей региона. На третьем этаже поликлиники сформировали Центр женского здоровья, в котором помогают не только беременным, но и всем женщинам, планирующим стать матерями. Шуваев подчеркнул, что такой центр напрямую выполняет поручение президента РФ в работе над демографией.

- Чтобы в Белгородской области становилось больше семей с детьми, особенно многодетных, мы обязаны создавать женщинам комфортные условия на всех этапах: от планирования до рождения ребенка. Качественная, доступная помощь в уютной, современной поликлинике – не роскошь, а необходимость. Именно такие решения – наш реальный вклад в повышение рождаемости и выполнение поручений главы государства, - отметил врио главы региона.