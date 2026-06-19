Александр Шуваев доложил Игорю Щеголеву о ключевых направлениях развития Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вчера, 18 июня, с рабочим визитов Белгородскую область посетил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Врио губернатора Александр Шуваев рассказал об основных направлениях развития региона.

По докладу Шуваева, обеспечение безопасности занимает ключевую роль. В частности, усилены меры противодействия БПЛА. На сегодня в приграничье увеличивается численность бойцов в подразделении «БАРС-Белгород». Идет обучение противодронной обороне.

В регионе активно ведется подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. При поддержке правительства РФ идет восстановление критической инфраструктуры после ракетных ударов со стороны ВСУ прошедшей зимой. Власти прорабатывают дополнительную защиту объектов и альтернативные решения на случай нештатных ситуаций.

Также продолжается капитальный ремонт и строительство объектов образования и здравоохранения. Ход работ врио главы региона держит на личном контроле. Кроме того, в медицинскую сферу привлекаются новые кадры для повышения доступности медпомощи.

Что касается ввода в эксплуатацию нового жилья. До 1 ноября 2026 года дома и квартиры получат 456 семьей льготных категорий. На эти цели направят более 1,6 млрд рублей.

- Предоставляем пострадавшим жителям средства на покупку жилья взамен утраченного при обстрелах – с начала СВО направили уже более 30,4 млрд рублей из федерального бюджета. Благодарю Игоря Щеголева за внимание к проблемам региона, понимание и поддержку. Все поставленные нашим Президентом задачи будем выполнять, - резюмировал Шуваев.