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НовостиОбщество19 июня 2026 7:20

В Белгородской области дорогу через село Богородское отремонтируют до конца августа

На участке дороги расположены школа, дом культуры, почта, музей и храм
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @mintrans31

Фото: @mintrans31

В Новооскольском округе Белгородской области продолжают капитальный ремонт участка дороги «Белгород – Новый Оскол – Советское» - Богородское. Работы начали в прошлом году и частично обновили дорожное полотно, укрепили обочины, установил барьерное ограждение и дорожные знаки. В этом году подрядная организация продолжила обновлять полотно и сделает остановки общественного транспорта.

В региональном Минтрансе напомнили, что дорога проходит через село Богородское. Вдоль участка расположены школа, дом культуры, почта, музей и храм. Дорожникам еще предстоит установить искусственные неровности, обустроить пешеходные переходы, тротуар и перильное ограждение

Отметим, обновление участка проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Полностью завершить работы планируют до конца августа.