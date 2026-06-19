В Шебекино Белгородской области заработал Гуманитарный центр Фото: скриншот видео.

В понедельник в Шебекино открылся Гуманитарный центр. Накануне врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев проверил работу центра. Он отметил, что такая форма поддержки очень востребована среди жителей приграничья и пользуется огромным спросом.

- Центр выдает и доставляет продуктовые наборы и принимает заявки на другие виды гуманитарной помощи от жителей пострадавших населенных пунктов, многодетных семей, маломобильных граждан, семей участников СВО, одиноких пенсионеров, временных переселенцев, - уточнил врио главы региона.

Всего на несколько дней в Центр поступило больше 500 обращений. Большую часть заявок по продуктовым наборам уже отработали, в работе – бытовая химия, медикаменты, генераторы, средства личной гигиены. Подать заявку жители могут по телефонам горячей линии, лично в Центре или через радиосвязь к подразделениям БАРС.

Александр Шуваев отметил, что состав гуманитарных пакетов будут расширять. Власти дополнительно проработают поставку медикаментов, топлива и генераторов.

Шебекинцы сами приходят в центр, чтобы получить помощь. При этом ежедневно работают порядка 30 волонтеров и добровольцы из «БАРС-Белгород», которые доставляют адресную помощь маломобильным гражданам.

- Обстановка в округе сложная, но контролируемая. Главное – безопасность людей: усилим защиту и оповещение. Восстанавливаем жилье и социальные объекты, важно не сбавлять темп. Особое внимание уделяем подготовке к зиме: формируем запасы резервных источников питания и проверяем сети. Также решаем вопросы дорожного строительства и капремонта, связи и поддержки бизнеса. Вопросов много. Все держу на контроле, - резюмировал по итогам рабочей поездки Александр Шуваев.