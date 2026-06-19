Беспилотники ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Прошедшей ночью бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Белгородской областью. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам с применением беспилотник. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 19 июня под удары со стороны ВСУ попали 13 территорий РФ. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями. Также были сбиты беспилотники над территориями Московского региона и Республики Крым и над акваторией Черного моря.