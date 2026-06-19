Шуваев: ВСУ за сутки 102 раза атаковали Белгородскую область Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ 102 раза нанесли удары по территории Белгородской области. Атакам со стороны противника подверглись 16 муниципалитетов. Погиб мирный житель, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он уточнил, что все пострадавшие продолжают лечение в амбулаторных условиях.

- Противник совершил шесть артиллерийских обстрелов. Также пять раз производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 174 вражеских беспилотника сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона Александр Шуваев.