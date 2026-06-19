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НовостиПолитика19 июня 2026 5:24

В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине

Госпитализация пострадавшей не потребовалась
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине

В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области с ночь на 19 июня. Пострадала женщина. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Известно, что украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Погромец Волоконовского округа. В результате вражеской атаки женщина получила ушибы головы и бедра. В Валуйской центральной районной больницу ей оказали медицинскую помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась. Дальнейшее лечение белгородка будет проходить в амбулаторных условиях.

Транспортное средство повреждено.