В Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ по машине Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области с ночь на 19 июня. Пострадала женщина. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Известно, что украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Погромец Волоконовского округа. В результате вражеской атаки женщина получила ушибы головы и бедра. В Валуйской центральной районной больницу ей оказали медицинскую помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась. Дальнейшее лечение белгородка будет проходить в амбулаторных условиях.

Транспортное средство повреждено.