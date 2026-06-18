Как минимум один БпЛА ликвидировали над Белгородчиной 18 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 18 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 7:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 234 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона и республики Крым, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.