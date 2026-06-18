В четырех округах Белгородской области объявляли ракетную опасность 18 июня вечером

Ракетная опасность была объявлена в Краснояружском, Ракитянском, Борисовском и Грайворонском округах Белгородской области 18 июня в 19:05. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Краснояружском, Ракитянском, Борисовском и Грайворонском округах Белгородской области 18 июня в 19:05. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Но уже через восемь минут – в 19:13 – режим отменили.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому Шебекино.