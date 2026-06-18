Клещи укусили свыше тысячи белгородцев

С 1 марта по 17 июня в регионе зарегистрированы 11 случаев клещевого боррелиоза. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

1 031 жителя Воронежской области укусили клещи в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора 17 июня. При этом жертвами паукообразных кровопийцев стали 298 детей.

В местах массового пребывания и отдыха населения специалисты обработали 1 308 гектаров, в их числе 34,56 гектара в летних лагерях.

Кстати, территория Белгородской области является неблагополучной по клещевому боррелиозу (болезнь Лайма). С 1 марта по 17 июня зарегистрированы 11 случаев клещевого боррелиоза. Для сравнения, в 2025 году к аналогичной дате было зафиксировано 16 случаев.