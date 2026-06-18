+26 градусов ожидается в Белгородской области 19 июня

Температура воздуха ночью по области от +9 до +14 градусов, в Белгороде - от +11 до +13 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 19 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ветер западный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +9 до +14 градусов, днем потеплеет до +21+26 градусов. В Белгороде ночью будет от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +23+25 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.