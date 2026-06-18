За укус собаки белгородской пенсионерке выплатят 70 тысяч рублей

В какой-то момент на пенсионерку напала собака, укусив ее за руку и повалив ее на землю. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам проверки прокуратура Яковлевкого района выяснила, что в августе 2025 года местная жительница собирала шиповник на пустыре в поселке Яковлево. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В какой-то момент на пенсионерку напала собака, укусив ее за руку и повалив ее на землю. В результате женщина испытала физическую боль и страх за свою жизнь. В итоге суд удовлетворил иск прокурора к владельцу животного о взыскании компенсации морального вреда. С ответчика в пользу пострадавшей взыскали 70 тысяч рублей.