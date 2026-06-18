В Белгородской области «Киа» врезалась в опору ЛЭП, пострадали трое человек

«Киа Рио», которой управлял 60-летний автомобилист, из-за чрезмерной скорости врезалась в дорожный знак и опору ЛЭП. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 17 июня на 96-м километре автодороги «М-2 «Крым» – Белгород – М-4 «Дон» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 14:50 «Киа Рио», которой управлял 60-летний автомобилист, из-за чрезмерной скорости врезалась в дорожный знак и опору ЛЭП. В результате аварии пострадали трое человек: водитель и двое пассажиров - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом в столкновении трех легковушек пострадали две женщины.