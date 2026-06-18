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НовостиОбщество18 июня 2026 13:01

Семь водителей сели за руль пьяными на белгородских дорогах

46 автомобилистов заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол
Алексей СЕРГУНИН
37 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 39 водителей.

37 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 39 водителей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

17 июня сотрудники ГАИ зафиксировали более 450 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены семь нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Восемь лишенных прав автомобилистов снова сели за руль. А 14 автолюбителей отправились в поездку, хотя никогда не имели водительского удостоверения.

18 водителей нарушили правила перевозки детей. 72 автолюбителя ехали на неисправном транспорте, а штраф за чрезмерную тонировку стекол заплатят 46 автомобилистов.

37 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 39 водителей.