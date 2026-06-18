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НовостиПроисшествия18 июня 2026 12:39

Белгородские ФСБэшники накрыли ОПГ, промышлявшее кибераферами

15 подельникам грозит до 20 лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД задержали 15 членов преступной группы, специализирующейся на дистанционном мошенничестве.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД задержали 15 членов преступной группы, специализирующейся на дистанционном мошенничестве.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД задержали 15 членов преступной группы, специализирующейся на дистанционном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По предварительной информсации, преступная группа действовала при координации украинских колл-центров. Фигуранты представлялись сотрудниками органов ФСБ и МВД и под различными предлогами получали от граждан деньги. Впоследствии они отправляли их на Украину при помощи криптообменников.

- В настоящее время задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере свыше 50 миллионов рублей, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все члены ОПГ сейчас находятся в изоляторе. В соответствии с ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ им грозит до 20 лет тюрьмы.