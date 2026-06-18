47 белгородских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото из соцсетей Александра Шуваева.

В Белгородской области продолжают сдавать ЕГЭ. Как сообщил врио губернатор Александр Шуваев, по первым трем предметам (химия, литература, история) насчитали 47 стобалльных работ. Отличились ребята из 12 муниципалитетов. Лидируют выпускники школ Белгорода. Второе место делят Белгородский и Старооскольский округа.

Впереди резервные дни и дополнительные дни для пересдачи одного из предметов.

- Держим кулаки за всех. Желаю удачи и спокойствия. Все получится, - поддержал школьников чиновник.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в приграничье Белгородской области выпускники смогут получить аттестаты без сдачи ОГЭ и ЕГЭ.