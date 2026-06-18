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НовостиПроисшествия18 июня 2026 10:03

В Белгороде и 21 округе области отменили опасность атаки дронов 18 июня днем

В большинстве муниципалитетов режим сохранялся чуть более двух часов
Алексей СЕРГУНИН
В 12:45 18 июня в городе Белгороде и 21 округе отменили опасность атаки БпЛА.

В 12:45 18 июня в городе Белгороде и 21 округе отменили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:45 18 июня в городе Белгороде, Корочанском, Чернянском, Прохоровском, Губкинском и Старооскольском, Белгородском, Борисовском, Яковлевском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ивнянском, Валуйском, Красненском, Красногвардейском, Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском, Шебекинском, Волоконовском, Новооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ранее сегодня над этими же 22 муниципалитетами отменяли режим атаки дронов в 6:50.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.