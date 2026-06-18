В Белгороде и 21 округе области отменили опасность атаки дронов 18 июня днем

В 12:45 18 июня в городе Белгороде и 21 округе отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:45 18 июня в городе Белгороде, Корочанском, Чернянском, Прохоровском, Губкинском и Старооскольском, Белгородском, Борисовском, Яковлевском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ивнянском, Валуйском, Красненском, Красногвардейском, Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском, Шебекинском, Волоконовском, Новооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ранее сегодня над этими же 22 муниципалитетами отменяли режим атаки дронов в 6:50.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.