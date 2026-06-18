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НовостиПроисшествия18 июня 2026 10:01

Белгородец проиграл в букмекерской конторе сворованные деньги

За это злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Украшения подозреваемый сдал в ломбард, а деньги проиграл на ставках на спорт в букмекерской конторе.

Украшения подозреваемый сдал в ломбард, а деньги проиграл на ставках на спорт в букмекерской конторе.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

40-летняя жительница Белгородского округа сообщила в полицию о краже из домовладения 100 тысяч рублей и золотых изделий. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого – ее 32-летнего сожителя. По предварительным данным, пара накануне была в гостях у родственников. Вернувшись домой, женщина легла спать, а ее ухажер похитил из дома деньги и золотые изделия стоимостью более 2,5 тысяч рублей. Украшения он сдал в ломбард, а деньги проиграл на ставках на спорт в букмекерской конторе.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.