В Белгороде и округе объявили режим атаки БпЛА 18 июня днем

В 12:09 18 июня в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:09 18 июня в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

А в 12:25 аналогичный режим повторно ввели в Белгородском округе.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.