Белгородец пойдет под суд из-за украденных подгузников

По предварительным данным, 32-летний житель Белгорода в начале этого месяца стащил из магазина по улице Костюкова несколько упаковок детских подгузников. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мужчина воспользовался отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки, взял товар и вышел, не оплатив покупку. Сумма ущерба превысила три тысячи рублей. Подозреваемый продал похищенное прохожему. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.