В трех округах Белгородской области повторно объявили режим атаки БпЛА 18 июня утром

В 9:38 18 июня в Белгородском округе, в 9:43 – в Борисовском округе повторно объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 9:38 18 июня в Белгородском округе, в 9:43 – в Борисовском округе повторно объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

До этого сегодня в Борисовском округе объявляли режим атаки дронов в 7:10, а в Белгородском – в 7:19.

Ранее сегодня аналогичный режим ввели в восьми округах: в 7:10 – в Ракитянском, Краснояружском, Грайворонском, в 7:20 – в Шебекинском, в 7:40 – в Валуйском, в 9:02 – повторно в Грайворонском, в 9:29 – в Ивнянском, Яковлевском и Прохоровском.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.