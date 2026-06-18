В Белгороде ищут подозреваемого в хищении смайл-скульптуры

Скриншот видео пресс-службы региональной полиции.

Камера наблюдения зафиксировала мужчину в шапке и черной куртке с пакетами, который судя по всему может быть причастен к хищению мини-скульптуры с волейбольным мячом. Велик шанс, что именно этот человек повредил и унес арт-объект, установленный у Белгород-Арены в рамках проекта «Город улыбок». Это произошло 6 мая.

Впрочем, это не единственный факт вандализма. Такое же повреждение зафиксировано и на «Мосту смайлов», где была похитили скульптуру влюбленных смайлов.

Тех, кто располагает любой информацией о подозреваемом или пропаже скульптур, призывают позвонить по номеру 112 или обратиться в ближайший отдел полиции.